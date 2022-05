Raffi Ahmad Bertemu Bobby Nasution, Bahas Investasi di Medan Zoo

sumut.jpnn.com, MEDAN - Artis Raffi Ahmad menemui Wali Kota Medan Bobby Nasution di Medan Zoo, Jalan Bunga Raya, Medan, Selasa (17/5).

Ternyata kedatangan Raffi Ahmad ingin berinvestasi di kebun binatang milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu.

"Alhamdulillah kami kedatangan Raffi bersama dengan Rans Entertainment. Tujuan dari apa Raffi ke Medan zoo salah satunya itu, yang utama untuk investasi di Medan Zoo ini," ujar Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menantu Presiden Joko Widodo itu menyebut Rans Entertainment yang merupakan milik Raffi Ahmad itu tengah fokus untuk membangun wisata keluarga. Lalu, Medan Zoo menjadi salah satu wisata yang dilirik oleh Raffi Ahmad.

"Medan zoo ini salah satu lokasi wisata yang dilirik Pak Raffi, dan mudah-mudahan tujuannya benar-benar menjadikan Medan Zoo ini investasi, biar bisa diperbaiki dan mudah-mudahan menjadi tempat wisata yang bisa diminati oleh seluruh masyarakat Kota Medan," kata Bobby.

Suami Kahiyang Ayu itu menyebut ada tiga jenis sistem kerja sama, yakni be to be (business to business) HSO, dan DOT. Menurutnya, kerja sama dengan Raffi Ahmad itu termasuk salah satu dari ketiga sistem itu.

"Tentunya kerja samanya sudah ada aturan, ini kerja samanya sudah ada di antara tiga itu, tidak ada menyalah," ujarnya.(mcr22/jpnn)