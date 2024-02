Menteri Luhut Banggakan F1 Powerboat Danau Toba: Saya Kira Orang Batak Enggak Pernah Bayangkan Terjadi

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memuji penyelenggaraan F1H2O atau F1 Powerboat Danau Toba 2023 di Danau Toba. Menteri berdarah Batak ini bahkan menyebut gelaran Internasional tersebut tidak pernah terbayangkan terjadi di Danau Toba.

Dia mengatakan gelaran Internasional tersebut memberikan dampak ekonomi yang mencapai Rp 1,68 triliun dan mendatangkan sekitar 100 ribu wisatawan.

“Begitu juga dampak acara bagi daerah. Kegiatan-kegiatan internasional juga memperkenalkan destinasi wisata baru kepada turis,” kata Luhut dalam Konferensi Pers F1 Powerboat Danau Toba yang digelar di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Luhut Pandjaitan mengatakan perhelatan F1 Powerboat Danau Toba sebagai momentum penting bagi masyarakat di kawasan Danau Toba karena akan dilakukan secara berkelanjutan.

Dia juga mengaku bangga bahwa Indonesia turut dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik.

Penobatan tersebut merujuk pada trofi yang diberikan kepada Indonesia dalam acara Grand Prix of Sharjah H2O Racing pada Desember 2023.

Dikutip dari laman resmi F1H2O, trofi tersebut diberikan kepada Indonesia karena berhasil dipilih sebagai The Best 2023 New Organizer atas keberhasilannya menyelenggarakan F1 Powerboat 2023 dan UIM ABP Aquabike World Championship.

“Kita patut bersyukur karena Indonesia telah dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik untuk perhelatan powerboat dan aquabike,” kata Luhut.