BPODT Gelar Ajang Lari Internasional 'Trail of The Kings' di Danau Toba, Target 1.500 Peserta

sumut.jpnn.com, MEDAN - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyelenggarakan ajang lari bertaraf Internasional bertajuk 'Trail of The Kings Zero Edition' di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Divisi Pemasaran Mancanegara BPODT Elfridence Pardede mengatakan ajang tersebut diselenggarakan pada 3-5 Mei 2024, di Water Front City, Pangururan, Kabupaten Samosir.

"Ajang lari Internasional ini dibagi menjadi beberapa kategori, yakni Fun Run dengan jarak 5 kilometer dan 10 kilometer, Trail Run 27 kilometer dan Ultra Trail Run dengan jarak 50 kilometer," kata Elfridence Pardede, dalam keterangan pers secara daring, Selasa (16/4).

Elfridence menjelaskan bahwa pagelaran lari Internasional sebagai ajang olahraga sekaligus promosi potensi pariwisata Danau Toba ke mata dunia. Sebab, lanjutnya, ajang ini akan diikuti peserta dari mancanegara.

Sejauh ini, lanjut, beberapa pelari mancanegara seperti Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Mesir Jerman, Kenya dan Belanda, telah mendaftar untuk ikut serta.

BPODT sebagai penyelenggara menargetkan ajang sport tourism ini mampu menarik 1.500 peserta baik dari dalam maupun luar negeri.

"Trail of The Kings Zero Edition sebagai perlombaan lari trail yang menjadi bagian dari sport tourism. Sebab, para peserta tidak hanya akan mengikuti perlombaan, tetapi disuguhkan dengan keindahan alam Danau Toba sepanjang jalur perlombaan," ujar Elfridence.

Dia mengatakan selain sebagai promosi dan gelaran sport tourism, ajang ini diharapkan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.