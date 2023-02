Menteri BUMN Erick Thohir: Indonesia Ini ‘Perempuan Cantik’

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut posisi Indonesia layaknya sebagai seorang perempuan cantik yang sedang didekati banyak negara.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur, lumayan tiga hari. Saya ketemu beberapa tokoh di Jepang, saya tidak boleh sebutkan. Saya bilang hubungan Jepang-Indonesia jangan sampai di tingkat terendah, karena Indonesia ini 'perempuan cantik' yang sedang didekati oleh banyak orang," ujar Erick Thohir, saat acara "Economic Outlook" 2023, di Jakarta, Selasa (28/2).

Dia mengatakan hubungan dagang Indonesia dan Jepang harus terus ditingkatkan. Terebih, lanjutnya, hubungan tersebut sudah terjalin sejak 1970-an, terutama di sektor kesehatan.

"Sinergi hubungan dagang Indonesia-Jepang dari tahun 70-an sesuatu yang sudah baik bagi kedua negara, kini harus kita tingkatkan. Salah satunya contoh apa? kerja sama kesehatan. Indonesia banyak perlu sistem kesehatan yang baik, toh di Jepang juga perlu perawat-perawat Indonesia, itu 'job creation' buat kita," beber Ketua Umum PSSI itu.

"Artinya apa? ada kepentingan-kepentingan negara untuk menghasilkan transaksi perdagangan, bukan karena 'policy' globalisasi tetapi apakah regionalisme antara kita dengan ASEAN, kita dengan Jepang, kita dengan Korea ataupun kita dengan Belanda," sambungnya.

Hal tersebut, kata dia, juga sejalan dengan strategi "beyond globalization" yang memberi kesempatan negara berkembang menjadi negara maju seperti Indonesia.

"This is yang namanya 'beyond globalization' ala Indonesia supaya apa? konteksnya 'win win' kita hanya mengharapkan negara berkembang jadi maju masa tidak boleh, tetapi kita harus memberikan kesempatan kerja buat generasi muda Indonesia. Toh semua negara butuh keamanan, butuh Indonesia yang aman, butuh Indonesia yang berkembang, Indonesia harus menjadi bagian penting," paparnya.

Erick mencontohkan bahwa sekitar 90 persen bijih bauksit Indonesia telah diekspor ke China.