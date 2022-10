Bobby Nasution dan Wali Kota Peserta IMT GT Gelar Aksi Tanam Pohon di Taman Gajah Mada

sumut.jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama wali kota peserta pertemuan ke-5 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT) menggelar penanaman pohon di Taman Gajah Mada Medan, Senin (31/10).

Dalam kegiatan tersebut ada lima pohon yang ditanam para peserta, yakni Ketapang Kencana Varigata, Kamboja Bali Merah, Kamboja Bali Putih, Kamboja Bali Kuning, dan Bunga Kupu-kupu.

Bobby Nasution menanam pohon Ketapang Kencana Varigata. Dia langsung mengorek tanah dan menanam bibit pohon

tersebut dan setelah itu menyiram pohon kecil itu agar cepat tumbuh.

Selain para wali kota, tampak pula hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari negara-negara peserta IMT GT, seperti Mayor of Ipoh City Dato Rumaizi, Administrative Officer Penang Island City Council Hashim Johan, Chief of Kuala Kangsar Municipal Council Zulqarnain, Mayor of Hatyai City Municipality Sakom Thongmunee.

Kemudian, hadir juga Mayor of Songkhla Municipality Saran Binphat, Mayor of Yala Municipality Pongsak Yingchocharcen, Mayor of Thungsong Municipality Songchai Wongwatcharadamrong.

Sedangkan para wali kota yang hadir di antaranya ada Wali Kota Banda Aceh H. Bakri Siddiq, Pj. Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Wali Kota Padang Mairizon, Wali Kota Sabang Reza Pahlevi juga Center For IMT GT Subregional Cooperation Firdaus Dahlan.

Di lokasi acara ini, juga tampak berdiri beberapa stand yang memajangkan produk-produk berbahan sampah. Di antaranya adalah Rumah Briket, Eco Enzyme Nusantara, dan dua buah stand Bank Sampah.

Bobby Nasution juga membawa para tamu dari kota lain di Indonesia maupun Malaysia dan Thailand ini mengunjungi stand-stand yang ada.