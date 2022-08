Catat Nih, Kahitna Hingga Tiara Andini Bakal Konser di Medan, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

sumut.jpnn.com, MEDAN - Ada kabar gembira bagi Anda penyuka grup musik Kahitna di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Grup musik asal Bandung ini dijadwalkan akan mampir dan menggelar konser di Kota Medan, jangan sampai ketinggalan loh.

Medan merupakan kota keempat dalam persembahan live tour 2022 yang dikunjungi setelah Surabaya, Bandung dan Bali.

Tak hanya sendiri, grup pelantun lagu 'cantik' itu juga turut memboyong Tiara Andini dan Arsy Widianto yang merupakan anak dari musisi Yovie Widianto.

Dilansir dari akun @satufest.production konser dengan tajuk Bahaya Mantan Terindah ini akan digelar di Medan Internasional Convention Center pada 3 September 2022 nanti.

Konser bakal digelar mulai pukul 20.00-22.00 WIB. Namun, bagi para penonton sudah boleh datang mulai pukul 17.30 WIB.

"We proudly present you, Medan!. Kahitna, Arsy Widianto and Tiara Andini, Medan International Convention Center, 3 September 2022," tulis akun @satufest.production di Instagram seperti dikutip JPNN Sumut, Jumat (5/8).

Bagi anda yang ingin menonton konser ini, bisa memesan tiket melalui aplikasi tiket.com atau dengan mengklik tautan di bio Instagram @satufest.production.

Tiket konser Kahitna ini dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk di bagian Festival (berdiri di depan panggung) penonton cukup membayar sebesar Rp 350 ribu, di bagian Bronze (seated) Rp 500 ribu, bagian Silver (seated) Rp 750 ribu, Gold (seated) Rp 1.250. 000 dan Platinum (seated) Rp 2 juta.