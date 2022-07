W20 Summit di Danau Toba Diikuti 16 Negara, 8 Poin Ini akan Menjadi Pembahasan Penting

sumut.jpnn.com, PARAPAT - Gelaran Women 20 (W20) Summit di Danau Toba diikuti delegasi dari 16 negara. Kegiatan tersebut akan membahas seputar isu tentang perempuan.

Konferensi perempuan negara-negara G20 itu akan dilaksanakan mulai 19-21 Juli 2022 di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Chair of W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi mengatakan bahwa W20 merupakan engagement group dalam forum G20 yang mewakili suara perempuan. Gelaran Women 20 Summit akan membahas delapan poin penting.

"Kami menyebutnya 8 poin penting communique W20," kata Uli dalam konferensi pers di Hotel Niagara, lokasi utama acara W20 Indonesia 2022, Senin (18/7/2022).

Uli Silalahi menjelaskan delapan poin yang menjadi pembahasan penting dalam gelaran W20 itu yakni pertama, mengadopsi the National Strategies on Gender Equity an Equality (NSGEE) sejalan dengan perjanjian terkait HAM.

Kedua, lanjutnya, membangun G20 Gender Data Network untuk memastikan keberadaan data berbasis gender.

Uli juga mengatakan mempromosikan peraturan anti kekerasan gender dan meratifikasi konvensi International Labor Organization (ILO) 190, menjadi poin ketiga dalam pembahasan penting tersebut.

Sedangkan poin keempat, kata Uli, yaitu mendorong keberlangsungan Women Entrepreneurs Finance Initiatives (We-Fi) dan berkomitmen mendorong tambahan dana $350 million USD dan mengimplementasikan We-Fi's WE Finance Code di negara-negara G20.