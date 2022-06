Melihat Kampung Madras di Medan, Serasa Berada di India

sumut.jpnn.com, MEDAN - Nama Kampung Madras mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga yang berada di dalam maupun di luar Kota Medan.

Kampung yang terletak di antara Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisah ini merupakan perkampungan terbesar bagi warga keturunan India di Kota Medan.

Bagi warga yang berkunjung atau sekedar lewat dari tempat ini, pasti melihat suasana kental khas India, yang membuat seolah-olah sedang berada di Negeri Bollywood itu.

Luas Kampung Madras ini diperkirakan 10 hektare. Gapura pertanda masuknya ke Kampung Madras ini berdiri kokoh di di Jalan KH Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu.

Gapura dengan gaya khas India ini bertuliskan 'Welcome to Little India". Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya semakin menambah kekhasan perkampungan India itu.

Dahulunya gapura tersebut diresmikan oleh mantan Wali Kita Medan Dzulmi Eldin pada tahun 2018 lalu, sebagai bentuk kehadiran warga India di Kota Medan.

Gapura tersebut ada dua, satunya lagi terletak di persimpangan antara Jalan Gajah Mada dan Jalan S Parman yang menjadi tanda batas Kampung Madras.

Jika berkunjung ke tempat ini, pasti sudah tidak asing lagi jika melihat warga keturunan India berlalu lalang. Bahkan, dari mereka juga masih menggunakan pakaian Sari India.