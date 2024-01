Ganjar Kritisi Soal Utang dan Alutsista Usang, Prabowo: Terus Terang, Saya Banyak Sependapat

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dia bersama calon wakil presiden Mahfud Md akan menerapkan kebijakan tanpa utang untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta tidak akan membeli alutsista yang usang.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menanggapi sistem pertahanan Indonesia saat ini yang dilakukan melalui utang dan membeli alutsista bekas.

“Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no utang, no usang, sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of technology dari dalam negeri," kata Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode ini mengatakan pembelian persenjataan dengan menggunakan utang justru bisa mematikan.

Ganjar mengatakan hal itu dia pahami setelah membaca buku "Confessions of an Economic Hit Man" yang ditulis oleh John Perkins dan dirilis pada 2004.

"Utang-utang itu memang bisa mematikan, maka hati-hati kalau mau utang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi,” ujar ayah Alam Ganjar ini.

Dia mengatakan pemerintah harus menghitung betul dan bijak dalam mengeluarkan kebijakan pembelian alutsista.

Menurutnya, utang sangat berbahaya, bahkan sebuah negara pernah kolaps karena utang.