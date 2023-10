Jusuf Kalla Imbau Umat Islam Gelar Doa Bersama di Seluruh Masjid untuk Palestina

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengimabu seluruh umat Islam agar menggelar qunut nazilah di seluruh masjid-masjid untuk mendoakan keselamatan warga Palestina di tengah konflik dengan Israel.

Jusuf Kalla mengatakan doa yang dari masyarakat Muslim Indonesia sebagai dukungan untuk perjuangan Palestina dan perdamaian di Jalur Gaza.

"Kami imbau agar seluruh masjid di Indonesia melakukan qunut nazilah untuk mendoakan perdamaian dan keselamatan rakyat Palestina," kata Jusuf Kalla (JK) di Markas Pusat PMI, Jakarta, Selasa (10/10).

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat menerima Head Delegation IFRC Asean, Mr Elkan Rahimov dan Head Of Regional Delegation for Indonesia and Timor Leste (ICRC), Mr Vincent Ochilet.

Maantan Wakil Presiden Indonesia ini mengatakan doa qunut nazilah dimaksudkan untuk meminta pertolongan dari Allah SWT agar konflik di Jalur Gaza segera berakhir, seiring beberapa hari terakhir konflik tersebut memanas pascaserangan Hamas ke Israel.

Jusuf Kalla atau JK berharap Allah SWT mengabulkan seluruh doa dan juga ikhtiar umat Islam agar konflik di Jalur Gaza tersebut tidak berbuntut panjang.

"Ini doa demi perdamaian," kata dia.

Jalur Gaza kembali memanas berawal dari serangan kelompok Hamas yang melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa Jamas terhadap Israel, Sabtu, (7/10).