Menteri LHK Siti Nurbaya Klaim 500 Ribu Satwa Dilindungi Dikembalikan ke Habitatnya

sumut.jpnn.com, MEDAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pihaknya telah melepasliarkan lebih dari 500 ribu satwa dilindungi ke habitatnya dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Menteri Siti Nurbaya saat memimpin pelepasliaran dua Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

"Dalam delapan tahun terakhir KLHK telah melepasliarkan berbagai jenis satwa dilindungi, seperti burung, tukik, lumba-lumba, harimau, dan orangutan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Medan, Rabu (6/3).

Dia mengatakan pelepasliaran satwa ke habitatnya sebagai upaya penyelamatan dan mencegah konflik dengan manusia.

Menteri LHK menyebut sebelum dilakukan proses pengembalian ke habitatnya satwa akan menjalani rehabilitasi guna mengembalikan sifat keliarannya.

"Hari ini yang dilepasliarkan adalah dua Harimau Sumatera. Ini juga sebenarnya bukan yang pertama kali, karena saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama sebelumnya seperti di Jambi dan di beberapa tempat lainnya," ujar Siti Nurbaya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan isu ancaman kepunahan Harimau Sumatera sudah menjadi perhatian dunia karena salah satu satwa kharismatik, seperti halnya gajah, orangutan dan badak, sesuai dengan bentang alam yang menjadi habitatnya.

"Dua harimau itu kami lepasliarkan di Taman Nasional Gunung Leuser yang saat ini dikenal sebagai keping terakhir bumi atau the last piece of earth yang di dalamnya juga terdapat beberapa satwa kharismatik lainnya seperti gajah dan orang utan," kata Menteri LHK.