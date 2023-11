Polda Sumut Terjunkan Bus Canggih ke Kawasan Danau Toba saat Gelaran Jetski Dunia

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terus mematangkan persiapan baik dari sisi pengamanan hingga pelayanan pada gelaran internasional balapan jetski dunia atau Aquabike Jetski World Championship di kawasan Danau Toba yang akan dimulai sejak 22-26 November 2023.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan untuk mematangkan pengamanan dan pelayanan Polda Sumut melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) mengerahkan kendaraan canggih di lokasi.

“Bus Command Monitoring Center milik Polda Sumut ini ditugaskan ke lokasi untuk memonitor situasi dalam rangka memberikan pengamanan secara digital,” kata Kombes Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan, Selasa (21/11).

Dia menjelaskan bus pusat monitor ini telah dilengkapi berbagai peralatan canggih seperti perangkat komputer all in one yang dibekali layar monitor berukuran 70 inci, kamera web, aplikasi monitoring operasi seperti SIT Presisi dan Early Warning System, serta full soundsystem.

Kombes Hadi menyebut kabin bus yang telah dimodifikasi menjadi ruang kendali utama dalam memantau situasi di lokasi perhelatan olahraga berskala internasional itu. Bus ini, lanjutnya, mampu memantau situasi di seputaran objek wisata yang masuk dalam pengamanan hingga jarak 500 meter, menggunakan kamera CCTV.

Suasana kabin Bus Command Monitoring Center milik Polda Sumut yang ditempatkan di kawasan Danau Toba untuk mengamankan Aquabike Jetksi World Championship. Foto: Dok. Polda Sumut

"Bus pusat pemantauan ini juga dilengkapi lima unit Multi Terrain Balancing Wheel (Sigway) sebagai sarana patroli petugas polisi pariwisata berikut perlengkapan perorangan serta dua unit sepeda listrik," ungkap Hadi.