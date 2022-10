Bobby Nasution Sediakan Pasar Murah Bagi Umat Hindu Menyambut Hari Raya Deepavali di Medan

sumut.jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyediakan sembako dengan harga terjangkau bagi umat Hindu dalam rangka menyambut Hari Raya Deepavali di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Pasar murah yang menyediakan sembilan bahan pokok itu digelar di Lapangan Baronet, Kelurahan Polonia, Medan Polonia.

"Pasar murah ini kita buka selama sepekan mulai 17-23 Oktober mendatang. Saya berharap umat Hindu bisa memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Deepavali," kata Bobby di Medan, Senin (18/10).

Bobby menjelaskan bahan pokok yang disediakan dijual jauh lebih murah dari harga yang ada di pasaran.

Misalnya, lanjutnya, beras IR 64 dijual dengan harga Rp 9.300 per kilogram, sementara di pasaran dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kemudian, gula pasir yang di pasaran Rp 14.000 per kilogram, di pasar murah dijual Rp10.800 per kilogram.

Selanjutnya, telur ayam ras seharga Rp 1.050 per butir, minyak goreng Rp 11.500 per liter dan sirup pohon pinang Rp 22.417 per botol.

Untuk diketahui, mayoritas umat Hindu di Kota Medan, Sumatera Utara, akan merayakan Hari Raya Deepavali atau Festival Cahaya pada 24 Oktober 2022.

"Pemkot Medan dalam setiap menyambut hari besar keagamaan selalu menggelar pasar murah supaya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah," terangnya.