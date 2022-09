Presiden Jokowi Naikkan Harga BBM, SPBU di Medan Diserbu Warga

sumut.jpnn.com, MEDAN - Pemerintah resmi mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar.

Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Hari ini, 3 September 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan ubtuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp 5.150 rupiah per liter menjadi Rp 6.800 per liter," kata Arifin.

Tak hanya itu, Pertamax juga ikut mengalami kenaikan.

"Pertamax nonsubsidi Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter," kata Arifin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemerintah sudah mengalkulasi beban APBN terhadap subsidi BBM.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga beberapa jenis BBM yang mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi dalam keterangan pers, Sabtu (3/9).

Setelah harga BBM diumumkan pemerintah, sejumlah SPBU di Kota Medan langsung diserbu masyarakat sebelum jam yang ditentukan.