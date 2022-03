Harga Minyak Goreng Melambung, DPRD Medan Desak Bobby Nasution Lakukan Hal Ini

sumut.jpnn.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menekan lonjakan harga minyak goreng curah maupun kemasan di pasaran yang masih tinggi.

Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan pengendalian harga minyak goreng bisa dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui operasi pasar murah.

"Kita minta pemerintah melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan minyak goreng sesegera mungkin di Kota Medan," kata Rajuddin Sagala di Medan, Sabtu.

Politikus PKS ini menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) terhadap minyak goreng sawit kemasan baik sederhana maupun premium.

Pemerintah mengeluarkan aturan baru dengan mensubsidi minyak goreng curah dengan HET menjadi Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram, sesuai Permendag No.11/2022. Namun, di Kota Medan harga minyak goreng terus melonjak ke harga Rp 20.000 per liter.

"Jangan cuma minyak goreng yang dilakukan operasi pasar, karena sebentar lagi kita memasuki bulan puasa sehingga berdampak kepada harga sembako di pasaran," katanya.

Selanjutnya, katanya, Pemerintah Kota Medan harus memastikan ketersediaan sembako di Perum Bulog tidak hanya menjelang Ramadan 1443 Hijriah, tapi perayaan Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini.

Pihaknya juga mendorong dinas terkait jika menemukan pelanggaran di lapangan, maka harus sesegera mungkin dilakukan tindakan mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin usaha.