Polwan Indonesia Dinobatkan Polisi Wanita Terbaik 2023, Prestasi Briptu Renita Rismayanti Diakui Dunia

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Renita Rismayanti, anggota polisi wanita (Polwan ) Polri, sebagai polisi wanita terbaik dunia tahun 2023.

Briptu Renita Rismayanti saat ini bertugas sebagai Petugas Polisi Individu (IPO) dalam misi perdamaian di Republik Afrika Tengah (MINUSCA).

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti membenarkan informasi terkait terpilihnya Briptu Renita. Dia mengatakan anggota Polwan Polri itu terpilih sebagai UN Police Women of the year 2023 atas kinerjanya di bidang pemolisian digital, yang mana tugas tersebut masih didominasi oleh polisi laki-laki (polki).

“Briptu Renita dinilai mampu berperan dalam konseptualisasi dan pengembangan database criminal internal security force serta UNPOL case management platform," tutur Krishna, Rabu (15/11).

Irjen Krishna mengatakan anugerah UN Police Women on the year 2023 terhadap Briptu Renita Rismayanti akan diserahkan saat pelaksanaan Police Week 2023 pada 16 November 2023 di New York, Amerika Serikat. Penganugerahan polisi wanita terbaik itu juga akan disiarkan di kanal YouTube UN web TV.

Mantan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya ini menyebut prestasi yang diraih Briptu Renita Rismayanti berdampak positif bagi institusi Polri yang menujukkan kinerja profesional di kancah internasional.

"Keberhasilan personel Polwan Polri tersebut berimplikasi untuk Polri, karena dinilai menunjukkan kinerja dan profesionalitas anggota Polri khususnya Polwan di kancah internasional terutama dalam misi perdamaian PBB," kata Krishna.

Diketahui polisi wanita Polri yang masih berusia 27 tahun ini dinilai berhasil dan menorehkan prestasi dalam mengemban tugas sebagai Petugas Basis Data Kejahatan di misi stabilitas terpadu multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA).