PLN UIW Sumut Berkomitmen Dorong Iklim Investasi yang Baik Melalui Kemudahan Akses Listrik

sumut.jpnn.com, MEDAN - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen mendukung pertumbuhan dan iklim investasi yang baik di Sumut dengan cara mempermudah akses listrik bagi para investor.

Hal tersebut disampaikan General Manajer PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung saat bertemu dengan Head Economic Departement Embassy of Kingdom Netherland in Indonesia, Hans De Brabander didampingi Agriculture Counseller, Joost Van Uum, dan Honorary Consul of The Kingdom Netherland Sumatera, Ony Indra Kesuma, di Medan.

"PLN siap bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membahas kerja sama terkait potensi bidang renewable energy dan agriculture dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Medan," kata Pandapotan Manurung melalui keterangan tertulis, Kamis (2/6).

Pandapotan mengatakan PLN saat ini menjadi motor penggerak roda perekonomian. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperbaiki pelayanan kepada seluruh pelanggan.

Dia menjelaskan PLN punya empat strategic goals dalam menjalankan bisnis kelistrikan di Sumatera Utara, yakni Green, Innovative, Lean dan Customer Focused.

Pada pilar Green, PLN mendorong dan mengoptimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Co-firing PLTU, konversi PLTD dan Renewable Energy Sertifikate (REC).

Kemudian, perusahaan negara itu juga berkomitmen untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik dan gencar mempromosikan layanan ICONET sebagai fixed broadband internet, untuk mewujudkan pilar Innovative.

Sedangkan untuk mencapai Lean dan Customer Focused, PLN menjadikan setiap proses bisnis dan operasi lebih gesit, lincah dan efisien. Selanjutnya memberikan kemudahan layanan yang dapat diakses dalam genggaman dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile.