Sarankan Presiden Jokowi Pecat Luhut, Amien Rais: Dia Menjadi Liability dan National Burden

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berani bersikap tegas kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Mantan ketua MPR RI itu mengatakan Luhut semestinya mengundurkan diri dari jabatan di kabinet Indonesia Maju.

"Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, dia telah menjadi liability, menjadi national burden atau beban nasional," kata saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu (17/4).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengklaim sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Luhut yang terus menghidupkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

"Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ujarnya.

Dia menduga Luhut tidak mau mundur sebagai menteri karena menderita narcissistic megalomania atau gangguan kepribadian berupa merasa diri sangat penting.

Di sisi lain, Amien menyarankan Jokowi membuat pernyataan tegas dan lugas bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengakhiri jabatan pada 20 Oktober 2024. "Persis seperti perintah konstitusi," katanya. (ast/jpnn)

Berita ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Keras, Amien Rais Sebut Luhut Megalomania & Beban Nasional