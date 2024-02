Airlangga Hartarto Bangga Suara Golkar Naik di Sumut, Musa Rajekshah Dapat Tiket Cagub

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku telah menyerahkan surat penugasan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Sumut 2024.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan pada kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku karya dua kader Golkar berjudul “Jalan Tengah Partai Golkar” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

“Surat penugasan (sebagai cagub) pun sudah diberikan,” kata Airlangga, Senin (26/2).

Airlangga mengatakan penugasan sebagai calon gubernur itu lantaran suara dan jumlah kursi parlemen Partai Golkar naik di Sumatera Utara. Sehingga menurutnya wajar menugaskan Ijeck untuk maju pada Pilkada mendatang.

Perolehan kursi parlemen itu, lanjutnya, menjadi kunci bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk berlari kencang pada Pemilu 2024.

"Ini sumatera utara, jadi kursi Sumatera Utara semua naik dobel," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan siapa pun yang ingin menjadi gubernur harus terlebih dahulu maju sebagai calon anggota legislatif.

"Kalau suaranya tinggi, baru kita kasih. Kalau belum ya terpaksa on the way dulu, dalam perjalanan," kata Menko Perekonomian RI itu.