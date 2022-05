Edy Rahmayadi Puji dan Beri Sinyal Doakan AHY Jadi Presiden

sumut.jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan sinyal mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai presiden.

Hal itu disampaikannya di hadapan AHY saat acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (12/5).

Mantan Pangkostrad itu awalanya menyampaikan bahwa AHY merupakan angkatan 2000 Akademi Militer, sedangkan dirinya angkatan tahun 1985.

"Ketum Demokrat ini, leting 2000 di taruna, saya leting 85 (1985). Jadi, beda 15 tahun," kata Edy.

Mantan Pangkostrad itu juga memuji AHY yang menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Sementara dirinya, hanya mendapat peringkat nomor 12.

"Kalian harus tau, yang ingin saya sampaikan adalah beliau tahun 2000 di taruna, tapi dia the best, nomber one, saya hanya dapat di nomor 12," jelansnya.

Menurut Edy, jika dirinya saja yang mendapat peringkat 12 di Akademi Militer bisa menjadi gubernur, apalagi AHY yang menjadi lulusan terbaik.

"Jadi, wajarlah kalau nomor 12 itu jadi gubernur, nomor 1 kita doakan dia nanti jadi (Presiden)," sebut Edy Rahmayadi.