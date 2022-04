Boobby Nasution Harap Warga Tidak Panic Buying, Harga Bahan Pokok Naik, Tetapi Bukan Langka

sumut.jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan pokok di Kota Medan menjelang dan sesudah Lebaran Idulfitri masih tercukupi.

Menantu Presiden Jokowi ini meminta warga tidak panik dan khawatir soal ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Medan.

"Untuk stok bahan pokok sampai Lebaran nanti masih aman," kata Bobby Nasution di Medan, Kamis.

Suami Kahiyang Ayu ini mengungkapkan stok kebutuhan pokok diyakini terkendali setelah pihaknya melakukan peninjauan di sejumlah pasar tradisional dan modern bersama unsur Forkopimda Kot Medan.

"Bahkan dua bulan ke depan stok bahan pokok masih aman," ungkapnya.



Bobby mengakui sebagian besar harga bahan pokok cenderung naik berdasarkan hasil pengecekan.

Misalnya, harga daging ayam yang biasanya dijual seharga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp35.000 sampai Rp37.000 ribu per kilogram.

Selanjutnya, yang mengalami kenaikan harga yakni telur ayam dari harga normal Rp1.500 per butir kini naik menjadi Rp2.000 per butir. Kemudian, tomat yang biasanya Rp8.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram.

Dia mengatakan bahwa kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini disebabkan harga jual pakan yang naik.