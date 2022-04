Jelang Lebaran, 2,3 Juta Warga Diperkirakan Mudik ke Sumut

sumut.jpnn.com, MEDAN - Sebanyak 2,3 juta warga diperkirakan Bakan pulang kampung ke Sumatera Utara (Sumut) jelang lebaran 2022.

“Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada H-2 atau 30 April 2022, dan puncak arus balik diperediksi H 5 atau 8 Mei 2022,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Alfi Syahriza, Selasa (26/4).

Dalam menjaga arus mudik berjalan aman, Alfi menyebut pihaknya telah mendirikan sejumlah posko pengamanan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa moda transportasi umum dalam kondisi layak jalan, Dishub juga telah melakukan Ramp Check (Inspeksi Keselamatan) pengemudi/awak, sarana dan test urine pengemudi di terminal dan Pool Bus AKAP/AKDP.

"Antusias warga untuk mudik tersebut terjadi karena sudah dua tahun tidak mudik akibat pandemi Covid-1," ujarnya.

Alfi juga memaparkan, jumlah penumpang masa Lebaran untuk angkutan jalan diprediksi 29.792 penumpang/hari, angkutan penyeberangan 1.891 kendaraan per hari, angkutan kereta api 11.976 penumpang per hari, angkutan laut 1.198 penumpang per trip dan untuk angkutan udara diprediksi 16.192 penumpang per hari.

Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, jelasnya, Dishub Sumut telah menyiapkan 250 PO Bus, 4 relasi dan 40 KA, 8 Kapal Ferry penyeberangan di Kawasan Danau Toba dan 6 Kapal Ferry penyeberangan di Kepulauan Nias.

Sementara untuk moda transportasi laut disiapkan KM Kelud dan Doro Londa kapasitas 2.607 seat/trip dan sedangkan transportasi udara untuk Bandara KNO 19 rute, Bandara Silangit lima rute, Bandara Binaka lima rute, Bandara Sibolga satu rute dan Bandara Aek Godang- Lasondre tiga rute.