Jelang Lebaran, Harga Daging Segar di Sumut Merangkak Naik

sumut.jpnn.com, MEDAN - Harga daging sapi segar pada akhir pekan di Sumatera Utara (Sumut) mulai bergerak naik menjelang Lebaran Idulfitri 2022. Daging segar saat ini naik ke harga Rp 140.000-Rp 160 000 per kilogram.

Yusuf, pedagang di Pasar Sambas Medan mengatakan permintaan daging segar mulai mengalami lonjakan menjelang Lebaran.

"Memang naik lagi, karena stok tak banyak sementara permintaan mulai banyak lagi mendekati Lebaran," ujar Yusuf di Medan, Minggu.

Dia mengatakan harga normal daging sapi segar di Sumut Rp 110.000-Rp 120.000 per kilogram. Kendati mengalami kenaikan, permintaan kebutuhan daging segar terus mengalami peningkatan.

Bahkan, menurutnya harga akan terus merangkak naik mencapai Rp150.000 per kilogram pada akhir pekan depan.

"Harga daging bisa Rp150.000 atau bahkan lebih pada puncak permintaan pekan depan karena 2 Mei sudah Lebaran," katanya.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Naslindo Sirait, mengakui adanya tren kenaikan harga daging sapi di Sumatera Utara menjelang Lebaran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga daging sapi berkisar Rp110. 000 - Rp160. 000 per kilogram. Kalau dirata-ratakan, katanya, harga daging sapi di Sumut sudah menyentuh Rp135.754 per kilogram dari harga sebelumnya Rp Rp134. 647 per kilogram.