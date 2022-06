Cetakan Langka Edisi Perdana Buku Harry Potter Dilelang di London, Sebegini Harganya

sumut.jpnn.com - Siapa yang tidak tahu dengan Harry Potter, ceritang tentang kehidupan para penyihir yang diangkat dari novel itu kini menjadi populer saat ini.

Tahu kah Anda, cetakan buku edisi perdana Harry Potter and the Philosopher's Stone itu akan dilelang di rumah pelelangan Christie's di London.

Buku karya J.K Rowling yang dilelang adalah edisi langka. Penawaran buku yang langka itu dimulai dari harga 200.000 poundsterling atau setara Rp 3,6 miliar.

Pelelangan buku tersebut akan dilakukan dalam ajang The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition bersama dengan 200 judul buku lainnya pada 7-15 Juni 2022.

Mengutip Reuters, Rabu (1/6), buku Harry Potter merupakan salah satu dari 500 eksemplar "hardcover" pertama yang dicetak pada 1997. Hanya 200 buku yang dijual ke publik, sedangkan 300 buku lainnya telah dikirim ke berbagai perpustakaan.

Menariknya pada edisi perdana itu terdapat kesalahan cetak yang menambah keunikan pada buku tersebut, seperti salah eja tulisan filsuf pada sampul belakang.

"Di halaman 53, dalam daftar barang yang diminta murid untuk dibawa ke Hogwarts bersama mereka, 'satu tongkat' diulang dua kali," kata Spesialis buku cetak serta kurator "The Art of Literature" Mark Wiltshire.

Pada periode itu, nama J.K Rowling belum tersohor seperti saat ini dan tidak ada yang menyangka buku mengenai penyihir dan dunia magisnya akan menjadi kisah populer.