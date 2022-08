Tante Ernie Unggah Pose Aduhai, Sindir Seseorang Pakai Kata-kata Dajal, Siapa?

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Tante Ernie atau Ernie Judojono mengunggah potret seksi dengan balutan bra rajut di media sosial.

Setelan mini berwarna biru itu membuat kemolekan tubuhnya terlihat sempurna.

Tidak seperti unggahan biasanya, kali ini Tante Ernie menulis keterangan yang menarik melengkapi postingannya itu.

Wanita yang dilabeli sebagai Pemersatu Bangsa itu tampaknya tengah menyindir seseorang.

"Don't judge the book by its cover! (jangan melabeli seseorang dari penampilannya, red)," begitu tertulis keterangan unggahan Tante Ernie, dikutip Jumat (13/8).

Tante Ernie tampaknya baru saja mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan dari seseorang yang terlihat baik.

Sayangnya, pemilik akun dengan dua juta pengikut itu tidak menjelaskan secara detail kejadian yang dialami.

"Ini, tuh, benar-benar terjadi yang sedang aku alami," tuturnya.