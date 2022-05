Kabar Baik Bagi Penikmat Kopi, Ternyata Kafein Mampu Mempercepat Dapat Momongan

sumut.jpnn.com - Kopi punya banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Salah satu manfaat dari komoditi yang merupakan unggulan Indonesia ini adalah bagi cairan pria atau sperma.

Dokter Diana mengungkap fakta terkait cairan pria yang belum banyak diketahui.

Diana menjelaskan salah satu fakta mengenai cairan pria yakni bisa makin lincah dengan mengonsumsi kopi.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Journal of the America pada konferensi Society for Reproductive Medice.

"Konsumsi kopi hitam bisa membuat cairan pria bisa berenang lebih cepat," terangnya dalam akun TikTok @bukandoktercinta.

Selain bisa berenang dengan cepat, kopi hitam dapat meningkatkan kesuburan pria. Ini membuat si wanita cepat mengandung.

Beberapa penelitian, baik pada manusia maupun hewan, menguak bahwa kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan pergerakan atau motilitas sperma.

Dengan lebih cepatnya sperma bergerak, diharapkan sel telur perempuan akan lebih cepat bertemu dengan sperma sehingga terjadi proses pembuahan.