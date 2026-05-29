Resmi Meluncur, REIWA Stick Vacuum Cleaner VS-2501STBZ Hadir dengan 6 Fitur Keunggulan

sumut.jpnn.com, MEDAN - REIWA resmi meluncurkan produk terbarunya, Stick Vacuum Cleaner VS-2501STBZ dengan membawa solusi 'Bersih Tanpa Ribet' untuk kebutuhan rumah tangga modern.

Produk ini hadir menjawab tren quick daily cleaning atau kebiasaan bersih-bersih ringan setiap hari yang kini semakin diminati masyarakat urban.

Mulai dari remah makanan anak, rambut rontok, bulu hewan peliharaan, hingga debu di sudut rumah kini bisa dibersihkan lebih praktis tanpa perlu repot menggunakan vacuum cleaner kabel yang besar dan berat.

National Sales Manager REIWA Indonesia Iskandar Yap mengatakan dengan desain nirkabel yang ringan dan fleksibel, REIWA Stick Vacuum Cleaner membuat aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih cepat, praktis, dan menyenangkan untuk kebutuhan daily cleaning masyarakat modern.

“REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa), dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit,” kata Iskandar dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Proses Membersihkan Rumah Menjadi Lebih Cepat dan Menyenangkan

Dirancang untuk mendukung gaya hidup yang serbacepat, REIWA memastikan pendekatan yang praktis tetap diimbangi dengan performa pembersihan yang mendalam dan efisien melalui beberapa keunggulan:

1. Daya Hisap Kuat untuk Hasil Instan