Lenovo Aura Edition, Laptop AI yang Dukung Kreativitas dan Dinamika Kerja Modern

Selasa, 10 Maret 2026 – 15:56 WIB
Lenovo Aura Edition, Laptop AI yang Dukung Kreativitas dan Dinamika Kerja Modern
Lenovo menghadirkan lini laptop berbasis AI, Lenovo Aura Edition sebagai jawaban pemanfaatan kecerdasan buatan yang kini semakin menjadi kunci produktivitas di dunia kerja modern. Foto: Dokumentasi Lenovo

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo menghadirkan lini laptop berbasis AI, Lenovo Aura Edition sebagai jawaban pemanfaatan kecerdasan buatan yang kini semakin menjadi kunci produktivitas di dunia kerja modern.

Perangkat ini didukung teknologi AI on-device, terintegrasi Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC hingga fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes yang membantu pengguna bekerja lebih cepat, terstruktur, dan tetap aman, serta mengubah proses kerja sehari-hari menjadi strategi unggul yang berdaya saing jangka panjang.

Lenovo Aura Edition memungkinkan penyusunan proposal bisnis dilakukan lebih efisien, dengan perangkuman referensi instan, identifikasi insight yang lebih cepat, dan alur presentasi yang sistematis, di mana menghasilkan materi lebih tajam saat pitching kepada pengambil keputusan.

Solusi ini semakin relevan ketika ritme kerja padat atau waktu produktif terbatas, seperti selama Ramadan.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan kehadiran AI harus menghadirkan nilai nyata yang langsung dirasakan pengguna.

"Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan," ujar Santi Nainggolan dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Menurut Santi, inovasi tersebut sejalan dengan visi Smarter AI for All yang menghadirkan teknologi AI sebagai alat untuk mendukung kreativitas dan dinamika kerja modern.

Memahami dinamika kompetisi bisnis, T&DON sebagai spesialis teknik presentasi memaksimalkan Lenovo Aura Edition sebagai enabler strategis dalam penyusunan proposal dan pitching.

Tersedia di Lenovo Yoga dan ThinkPad Aura Edition, integrasi Lenovo AI Now, Smart Modes, Smart Connect, dan Windows 11 Pro optimalkan ide, percepat pengambilan
