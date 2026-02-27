Lenovo Tingkatkan Layanan Purnajual, Pastikan Perangkat Tetap Andal dengan Kinerja Stabil

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 09:49 WIB
Layanan yang satu ini telah menjadi salah satu signature purnajual dari Lenovo, yakni Accidental Damage Protection (ADP). Foto: Dokumentasi Lenovo

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo menawarkan ekosistem layanan purnajual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna di tengah kondisi ekonomi yang mendorong konsumen untuk semakin cermat dalam berinvestasi pada perangkat tekonologi.

Ekosistem ini memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman penggunaan yang lancar untuk produktivitas maupun hiburan sehari-hari.

Lenovo menyediakan beragam opsi purnajual yang fleksibel dan mudah diakses, mulai dari Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan menyampaikan bagi pihaknya, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya.

"Kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh, sehingga mereka dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi Nainggolan dalam keterangannya yang diterima, Jumat (27/2).

Perlindungan Cepat dan Praktis untuk Lenovo Monitor dengan Advance Exchange

Layanan purnajual Lenovo tidak hanya untuk perangkat laptop, tetapi juga monitor melalui layanan Advance Exchange.

Lenovo meningkatkan layanan purnajual dengan memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil
