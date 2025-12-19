Lenovo Legion 9i dengan Layar 3D OLED Hadir di Indonesia, Berapa Harganya?

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo resmi menghadirkan Legion 9i (18”, 10) dengan layar 3D OLED di Indonesia sebagai laptop gaming flagship seri tertinggi dalam lini Legion.

Ditenagai performa ekstrem Intel® Core™ Ultra 9 Series 2 serta dukungan layar 3D, perangkat ini bisa mendukung hanya para gamer, tetapi juga game developer, visual artist, dan profesional 3D untuk menghasilkan karya terbaik mereka.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia, Melton Ciputra menyampaikan Lenovo Legion 9i (18”, 10) dirancang untuk menetapkan standar baru sekaligus melengkapi portofolio Legion Gen 10 yang sebelumnya diperkenalkan sebagai sebuah ekosistem menyeluruh.

Sejalan dengan visi Smarter Technology for All, perangkat ini hadir untuk memperkuat kapabilitas gamer dan kreator dengan performa yang lebih cepat, presisi lebih tinggi, dan fleksibilitas yang mendukung workflow modern mereka.

"Fokusnya bukan hanya pada kekuatan hardware, tetapi bagaimana perangkat ini dapat mempercepat proses, meningkatkan presisi, dan membuka ruang kreativitas baru bagi penggunanya,” kata Melton Ciputra dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Salah satu keunggulan utama Lenovo Legion 9i (18”,10) adalah layar PureSight OLED 18 inci yang dioptimalkan untuk konten 3D.

Layar ini memiliki resolusi hingga 4K dalam mode 2D, serta opsi 2K 3D yang sangat relevan bagi pengguna yang rutin bekerja dengan pemodelan dan visualisasi tiga dimensi.

Teknologi 3D yang diusung Legion 9i memanfaatkan kombinasi eye-tracking dan lenticular lens array, sehingga mampu menghadirkan pengalaman glasses-free 3D OLED, tanpa memerlukan kacamata khusus.