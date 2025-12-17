Lenovo Legion Pro Monitor Gen 10 Series: Gamer Kompetitif & Produktivitas Kreatif dalam Satu Layar

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo menghadirkan Legion Monitor Gen 10 Series.

Kehadiran Legion Monitor Gen 10 Series yang terdiri dari dua varian utama: Legion Pro Monitor dan Legion Monitor merupakan jawaban atas kebutuhan yang semakin beragam.

Seperti diketahui, di era digital, layar bukan lagi sekadar alat untuk menampilkan konten, monitor bukan lagi sekadar alat untuk menampilkan konten, tetapi sudah menjelma menjadi jendela menuju dunia hiburan, kompetisi, dan kreativitas.

Gamer membutuhkan monitor yang mampu menampilkan setiap frame dengan presisi, sementara kreator dan desainer menuntut akurasi warna yang konsisten untuk karya profesional.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, pasar global pun menunjukkan tren yang signifikan.

Proyeksi nilai pasar monitor berperforma tinggi dengan refresh rate 240Hz diperkirakan mencapai USD 7 miliar dengan pertumbuhan sebesar 13,7 persen CAGR dari 2025 hingga 20331.

Legion Monitor Gen 10 Series yang terdiri dari dua varian utama: Legion Pro Monitor dan Legion Monitor dirancang untuk mendukung performa tinggi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya berkarya masing-masing dengan semangat 'Reach Your Impossible'.