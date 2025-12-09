Intip Keunggulan Fitur Lenovo AI Now, Maksimalkan Performa dan Produktivitas Pengguna

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo resmi meluncurkan Lenovo AI Now, fitur kecerdasan buatan (AI) yang langsung terintegrasi dalam sejumlah laptop mereka, seperti Yoga Slim 7i Aura Edition, Yoga 7i 2-in-1, Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, Yoga Slim 9i dan sejumlah laptop Lenovo terbaru lainnya.

Berbeda dari generasi sebelumnya, pengguna dapat langsung menikmati manfaat Lenovo AI Now tanpa perlu instalasi manual maupun koneksi internet.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan asisten AI pintar ini siap digunakan sejak perangkat dinyalakan, menghadirkan pengalaman komputasi berbasis AI yang lebih sederhana, intuitif, dan optimal sejak hari pertama.

“Melalui Lenovo AI Now yang telah terintegrasi dalam lini terbaru Lenovo, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas dan personal," kata Santi.

Menurut Santi, ini merupakan bagian dari komitmen Lenovo dalam mewujudkan Smarter AI for All yang memastikan setiap pengguna baik untuk bekerja maupun berkreasi dapat merasakan manfaat AI secara mudah dan menyeluruh.

Lenovo AI: Asisten AI Pribadi yang Ready-to-Go

Lenovo AI Now merupakan asisten pintar yang dirancang secara khusus oleh Lenovo untuk memungkinkan pengalaman komputasi yang lebih cerdas, efisien, dan intuitif.

Platform AI ini memanfaatkan kekuatan model hibrida sehingga dapat berjalan secara lokal di perangkat Lenovo untuk menjamin keamanan dan privasi data pengguna.