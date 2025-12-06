Lenovo Legion Tab Gen 3, Tablet Gaming dengan Performa Lebih Gahar, Seru Buat Mabar

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lenovo resmi meluncurkan Legion Tab Gen 3, tablet gaming dengan performa lebih gahar yang hadir menjawab kebutuhan gamer modern.

Lenovo Legion Tab Gen 3 tidak hanya mengutamakan performa, tetapi memaksimalkan pengalaman mobile gaming yang bertenaga dengan fleksibilitas tinggi, sehingga gamer bisa menikmati kualitas terbaik di mana saja.

Selaras dengan semangat 'Reach Your Impossible', perangkat ini dirancang untuk menembus batas bermain: menghadirkan game kelas tinggi kapan pun dan di mana pun—mulai dari personal playtime hingga sesi nongkrong bareng teman.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan Lenovo Legion Tab Gen 3 hadir sebagai jawaban atas gaya hidup gamer yang semakin mobile dan kompetitif.

"Kami percaya pengalaman gaming maksimal tidak harus terbatas di ruang tertutup, gamer harus bisa mabar di hangout spot favorit atau menikmati playtime personal di mana saja. Dengan perangkat ini, para gamer dapat membawa performa tinggi, kreativitas, dan semangat kompetitif ke manapun tanpa kompromi," kata Santi dalam keterangannya, Sabtu (6/12).

Tablet yang Powerful

Lenovo Legion Tab Gen 3 bukanlah sebuah tablet gaming biasa.

Performanya dirancang khusus untuk bisa menghadirkan pengalaman gaming setara konsol dengan format yang lebih ringkas dan mudah dibawa.